Пять человек пополнили список иноагентов

Министерство юстиции РФ в пятницу, 3 февраля, внесло в список иноагентов политолога Павла Мезерина*, блогера Николая Соболева*, журналиста и ведущего YouTube-канала Александра Макашенца*, а также Екатерину Дудко* и Елену Прокашеву*.

В российском минюсте сообщили, что Мезерин* внесен в реестр за то, что «организовывал и участвовал в иностранных публичных мероприятиях, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».

«Соболев* выступал в поддержку недружественной страны – Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами. Также он высказывался против граждан России и СВО», – сообщили в министерстве.

«Макашенец* также высказывался против СВО и распространял материалы, созданные иноагентами, а также он распространял негативную информацию о деятельности российского Минобороны и продвигал санкционные списки в отношении граждан Российской Федерации», – говорится в материалах ведомства.

В пресс-релизе минюста также сообщается, что «Дудко* и Прокашева* распространяла материалы, созданные иностранными агентами, предназначенные для неограниченного круга лиц, получала поддержку от иностранных источников. Пропагандировала ЛГБТ-отношения, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства».

Москва, Иван Бабурин

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