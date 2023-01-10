Температура в якутском селе опустилась до -62 градусов

Синоптики предупредили жителей Якутии о морозах до 60 градусов Цельсия. Температура воздуха в селе Жилинда Оленекского района уже опустилась до –62 градусов, следует из данных Якутского управления по Гидрометеорологии.

В девяти районах температура опустилась ниже –45 градусов. В Верхоянске морозы достигли отметки -54 градуса, в Оймяконе -57, в Батагай-Алыте -49.

По данным МЧС, 11 января температура воздуха северо-западе, севере, северо-востоке опустится до -47-52 градусов, в низинах – до -57-62. Днем на северо-западе, севере, северо-востоке морозы немного отступят: до -42-47 градусов, в низинах – до -50-55.

Якутское УГМС уточнило, что с 12 по 16 января на большей части Якутии установятся сильные морозы.

«Температура воздуха в заречных, в вилюйской группе районов, местами в центральных районах упадет до -53-58 градусов, в северо-западных, северо-восточных, местами в северных районах до -60-65 градусов», – говорится в сообщении.

Якутск, Наталья Рязанова

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