российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 февраля 2023, 12:41 мск

Новости Россия

Новости, Кратко, Популярное, Центр России, Северо-Запад, Юг России, Крым, Кавказ, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток

В России ввели обязательный сбор ДНК у осуждённых и подозреваемых

Обязательный сбор геномной информации введен в России для всех осужденных и подозреваемых. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Россияне, подозреваемые в совершении преступлений, получившие административный арест или тюремный срок должны будут сдавать биометрические данные. У них также будут собирать кодированные данные об определенных фрагментах ДНК.

Законопроект был зарегистрирован в Госдуме 3 ноября 2020 года. Партия КПРФ вносила поправки, чтобы материал собирали только у подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, но их не приняли.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,