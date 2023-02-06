В России ввели обязательный сбор ДНК у осуждённых и подозреваемых

Обязательный сбор геномной информации введен в России для всех осужденных и подозреваемых. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Россияне, подозреваемые в совершении преступлений, получившие административный арест или тюремный срок должны будут сдавать биометрические данные. У них также будут собирать кодированные данные об определенных фрагментах ДНК.

Законопроект был зарегистрирован в Госдуме 3 ноября 2020 года. Партия КПРФ вносила поправки, чтобы материал собирали только у подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, но их не приняли.

Москва, Наталья Рязанова

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