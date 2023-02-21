В России отладят и построят инфраструктуру для укрепления внешних связей – Путин

Первостепенной задачей России в условиях санкций станет расширение внешнеэкономических связей, заявил президент РФ Владимир Путин. Для этого внутри страны нужно нарастить инфраструктуру для грузопотоков.

Путин напомнил, что скоростную автомагистраль «Москва-Казань» уже решили продлить до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. В перспективе она может соединить столицу с Иркутском и Владивостоком с выходов в Казахстан, Монголию и Китай. Это существенно расширит связи с рынками Юго-Восточной Азии.

«Будем развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внимание – международному коридору «Север-Юг». Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метра. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока», – сказал глава государства в своем послании Федеральному собранию.

Власти намерены провести ускоренную модернизацию восточного направления железных дорог: Транссиба и БАМа, нарастить возможности Северного морского пути.

«Это не только дополнительные грузопотоки, но и основа для решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока», – пояснил Путин.

В 2024 году не менее 85% федеральных дорог и не менее 50% региональных и межмуниципальных приведут в нормативное состояние, пообещал президент. В регионах будут развивать инфраструктуру, включая связь, коммуникации, дорожную сеть, продолжат программу газификации. Кроме того, на нужды по строительству и ремонту систем ЖКХ потратят более 4 трлн рублей.

«В течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу 4,5 трлн рублей. Это важно для граждан, мы знаем, насколько запущена эта сфера. Надо работать и будем работать», – заверил президент.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»