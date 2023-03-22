Более 10 тыс. человек будут участвовать в параде в День Победы в Москве

Более 10 тыс. человек и 125 единиц техники будут задействованы в военном параде ко Дню Победы на Красной площади, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По всей стране участие в парадах примут более 55 тыс. человек.

«Примут участие более 10 тыс. человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники. В этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В них будет задействовано более 55 тыс. человек, около 1200 единиц вооружения и военной техники», – сказал министр на заседании коллегии Минобороны России.

Шойгу отметил, что российский народ помнит уроки прошлого. Но на фоне возрождения нацизма все больше стало попыток переписать историю и оправдать тех, на чьих руках кровь мирных людей.

«К сожалению, сейчас мы видим возрождение гибельной идеологии нацизма. В ходе специальной военной операции российские военнослужащие, как и красноармейцы во время Великой Отечественной войны, совершают подвиги, действуют мужественно и решительно. Это свидетельствует о преемственности поколений, верности нашим героическим традициям», – сказал глава МО РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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