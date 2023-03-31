Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Концепции внешней политики России. Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня подписания.

В концепции отмечается, что у России глубокие исторические связи с традиционной культурой Европы и другими культурами Евразии, поэтому она может обеспечить гармоничное сосуществование различных народов на общей территории. Опыт ликвидации мировой системы колониализма и решающий вклад в победу во Второй мировой войне позволяют ей быть одним из центров мирового развития и поддерживать глобальный баланс сил в многополярной международной системе.

Россия не считает себя врагом Запада, но сфокусируется на устранение рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах. Концепция подчеркивает особую важность связей России с Китаем и Индией, ставшими «глобальными центрами силы».

Главным проектом для Москвы в XXI веке станет превращение Евразии в общеконтинентальное пространство мира и стабильности. В связи с этим Россия намерена укреплять «всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество» с дружественной исламской цивилизацией, способствовать становлению Африки как центра мирового развития. Также в планах нарастить сотрудничество с Латинской Америкой на взаимовыгодной основе.

Документ разрешает использовать ВС для предотвращения нападения на Россию и ее союзников, принимать симметричные и ассиметричные меры в ответ на недружественные действия.

Москва, Наталья Рязанова

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