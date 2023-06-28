Один из российских регионов ввел штрафы за плевки в общественных местах

Законодательное собрание Ярославской области в среду, 28 июня, приняло закон о штрафах в 1,5 тыс. рублей за плевки на улицах, площадях, скверах, а также в местах общего пользования многоквартирных домов.

В пресс-службе ярославского заксобрания сообщили, что «профильный комитет думы рассмотрел предлагаемые изменения, и на заседании депутаты приняли изменения в законопроект в двух чтениях сразу. Они согласились с тем, что повышать штрафы и вообще вводить меры ответственности за такие правонарушения нужно».

«Изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях» инициировал губернатор Михаил Евраев. Ярославская область – первый регион в России, где ввели штрафы за плевки в общественных местах. Принято решение создать рабочую группу, чтобы понять, как отслеживать такое правонарушение и фиксировать его», – сообщили также в пресс-службе ярославской облдумы.

«Плевание в общественных местах, если указанное деяние не является нарушением правил и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 1,5 тыс. рублей. При повторном нарушении, выявленном в течение года, сумма штрафа составит 3 тыс. рублей», – говорится в принятом ярославскими законодателями законе.

Ярославль, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»