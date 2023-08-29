Правительство выделит еще 230 млн рублей на очистку рек и озер в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 230 млн рублей на очистку водоемов в регионах. Деньги направят в Санкт-Петербург, Самарскую и Ростовскую области, на Кубань, в Карачаево-Черкесскую Республику.

«В 2023-2024 годах ряд российских регионов получат дополнительные средства на очистку и экологическую реабилитацию водных объектов. В Самарской области за счёт федеральных субвенций в опережающем порядке расчистят русло реки Сызранки, протекающей в городской черте Сызрани», – рассказали в пресс-службе кабмина.

В Краснодарском крае и Ростовской области за счет этих средств проведут оздоровление Дона. Ростовские власти организуют очистку его правого притока – реки Темерник, в границах Кубани очистят 5,8 км русла реки Гречаной. В петербургском музее-заповеднике «Царское Село» и парке культуры и отдыха «Зелёный остров» в Черкесске почистят пруды.

Ранее правительство РФ обещало отправить в Иркутскую область более 121 млн рублей на укрепление берегов Байкала в городе Байкальске.

Москва, Наталья Рязанова

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