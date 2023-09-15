В России за семь месяцев естественная убыль населения сократилась почти на 26%

Федеральная служба государственной статистики в пятницу, 16 сентября, сообщила, что естественная убыль населения России за январь-июль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась почти на 26%.

В сообщении, опубликованном на сайте Росстата, в частности, говорится: «За первые семь месяцев 2023 года родились 726 тыс. 641 младенец, умерли 1 млн. 23 тыс. 947 человек, зарегистрировано 491 тыс. 728 браков и 390 тыс. 797 разводов. Естественная убыль составила 297 тыс. 306 человек, что на 25,98% меньше, чем за январь-июль 2022 года».

«Смертность за семь месяцев 2023 года сократилась на 11%, а рождаемость – на 3%. Младенческая смертность снизилась на 13,7%», – сообщили также в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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