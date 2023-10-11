Россия пожаловалась в ИКАО на санкции 37 стран

Россия пожаловалась на санкции 37 стран в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Москва назвала дискриминацией закрытие неба для российских бортов, запрет на поставку запчастей и арест самолетов.

«10 октября РФ обратилась в ИКАО с заявлением о нарушении положений Чикагской конвенции. Ответчиками выступают 37 государств: все члены Евросоюза, США, Канада, Великобритания, Албания, Исландия, Монако, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария», – говорится в сообщении МИД России.

В жалобе указано, что ответчики поставили под угрозу безопасность международных полётов, подорвали взаимное доверие в основе системы международной авиации.

«Речь идёт о запрете на использование воздушного пространства, запрете на поставку воздушных судов и запчастей к ним, на техническое обслуживание и предоставление услуг страхования воздушных судов, задержании воздушных судов за рубежом, ограничении доступа к метеорологической информации для аэронавигации», – перечислили в министерстве.

Россия намерена добиться снятия этих ограничений. МИД РФ призвал ИКАО беспристрастно разобраться в ситуации.

Москва, Наталья Рязанова

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