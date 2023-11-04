Патриарх Кирилл передал Казанскому собору подлинник иконы Богородицы

Патриарх Кирилл передал Казанскому собору подлинник чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века. Он подтвердил находку считавшейся утраченной реликвии.

Исторически образ иконы Богородицы хранился в Казанском соборе, который князь Пожарский построил за свои деньги. Икона была написана в 1580 году. Но была похищена, считалось, что образ утрачен. Позже в Казанском соборе находился особо чтимый список иконы Богоматери, созданный в XVII веке. После закрытия собора на Красной площади в 1930 году список иконы перенесли в Богоявленский кафедральный собор.

«Образ был обретен раньше, но не показывался людям, потому что многое нужно было выяснить. Он хранился в патриаршей келье. Это тот самый образ, перед которым молился князь Пожарский, и его молитвы были услышаны. Образ вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен», – сказал патриарх Кирилл.

Видеозапись слова патриарха Кирилла перед обретенной чудотворной Казанской иконой Божией Матери опубликована на сайте РПЦ.

4 ноября – день празднования Казанской иконе Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году).

Москва, Наталья Рязанова

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