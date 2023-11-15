Более 1000 россиян подали заявки в отряд космонавтов

Более тысячи человек подали заявки в рамках открытого набора в отряд «Роскосмоса». Пока на собеседование пригласили 16 кандидатов, рассказал начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина Максим Харламов.

Госкорпорация «Росоксмос» объявила открытый набор в отряд космонавтов в июле. Желающих оказалось так много, что набор продлили. За это время ЦПК получил более тысячи заявок.

«Отбор пользуется популярностью. Более тысячи заявок мы уже рассмотрели. Сформировано более 150 пакетов документов и порядка 16 претендентов уже определено и вызвано на очный этап отбора», – приводит слова Харламова «Интерфакс».

«Роскосмос» пригласил попробовать свои силы россиян в возрасте до 35 лет в хорошей физической форме, без судимостей и открытых уголовных дел. Корпорация проводит открытый набор в четвертый раз. В 2012 году по его итогам отобрали восемь кандидатов в космонавты, столько же в 2018 году, а в 2021 году – только четырех.

Заявления и документы можно подать до 20 декабря.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»