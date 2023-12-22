Россия отправила 20 тонн продуктов и лекарств жителям Газы

Россия отправила еще 20 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В состав груза вошли продукты, лекарства, одежда.

Спецборт Ил-76 МЧС России доставит гуманитарную помощь в аэропорт египетского города Эль-Ариш. Оттуда груз отправится в анклав.

«МЧС России доставит 20 тонн гумпомощи: продукты питания, медикаменты, одеяла, одежду и обувь, предметы личной гигиены», – пояснили в пресс-службе министерства.

Россия отправила в Египет 17 партий гуманитарного груза общей массой более 380 тонн. Доставкой помощи непосредственно в сектор Газа занимаются сотрудники египетского общества Красного Полумесяца.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube