Россия отправила 20 тонн продуктов и лекарств жителям Газы

Россия отправила еще 20 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В состав груза вошли продукты, лекарства, одежда.
Спецборт Ил-76 МЧС России доставит гуманитарную помощь в аэропорт египетского города Эль-Ариш. Оттуда груз отправится в анклав.
«МЧС России доставит 20 тонн гумпомощи: продукты питания, медикаменты, одеяла, одежду и обувь, предметы личной гигиены», – пояснили в пресс-службе министерства.
Россия отправила в Египет 17 партий гуманитарного груза общей массой более 380 тонн. Доставкой помощи непосредственно в сектор Газа занимаются сотрудники египетского общества Красного Полумесяца.
Москва, Наталья Рязанова
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