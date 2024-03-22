В России естественная убыль населения увеличилась более чем на 20%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в пятницу, 22 марта, сообщила, что в России естественная убыль населения в январе 2024 года увеличилась на 21,9% по сравнению с январем 2023 года.

В отчете, опубликованном на сайте Росстата, в частности, говорится: «Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе 2024 года увеличилась на 21,9% по сравнению с январем 2023 года, составив 78 тыс. 269 человек (против 64 тыс. 219 человек годом ранее). Число родившихся в январе 2024 года уменьшилось на 0,8% – до 103 тыс. 408 детей со 104 тыс. 199 детей в январе 2023 года. Число умерших в РФ в январе 2024 года выросло на 7,9% – до 181 тыс. 677 человек со 168 тыс. 418 человек в январе 2023 года».

«Численность населения РФ на 1 января 2024 года по предварительной оценке снизилась до 146 млн. 150,8 тыс. человек со 146 млн. 203,6 тыс. человек», – сообщили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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