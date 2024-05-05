Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Пасхой. Глава государства подчеркнул объединяющее начало духовных традиций в России, их помощь в воспитании милосердия и сострадания в людях.

Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей. Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение исторического, культурного, духовного наследия, утверждение в обществе таких нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание», – говорится в поздравлении.

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что духовные пастыри всегда были вместе с народом, занимались воспитанием молодежи и укреплением института семьи. И в нынешних условиях «серьезных вызовов» христианские религиозные организации помогают всем нуждающимся в поддержке и внимании.

В своем поздравлении Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу президент отметил большой личный вклад владыки в сбережение истинных ценностей православия.

«Хочу выразить глубокую признательность за Ваше неустанное подвижническое служение, большой личный вклад в сбережение ценностей православия, культурных, духовных традиций нашего народа. И за плодотворное соработничество в нынешний сложный период», – говорится в заявлении.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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