Суд в РФ признал «Грузинский национальный легион» террористической организацией

Южный окружной военный суд признал террористической организацией воюющее на стороне ВСУ формирование наемников «Грузинский национальный легион».

По данным ФСБ, формирование создано в 2014 году под патронажем Главного управления разведки Минобороны Украины и стала самой крупной группировкой, комплектуемой по национальному признаку. Члены легиона воюют на стороне ВСУ и причастны к пыткам российских солдат, организации диверсий и терактов на территории РФ и убийствам мирных граждан.

Собранных российским ведомством доказательств оказалось достаточно для решения суда.

«Формирование внесено в «Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими», его деятельность запрещена на территории России. Данный факт позволит квалифицировать преступную деятельность членов легиона и их пособников не только по ст. 359 «Наемничество» УК РФ, но и по статьям террористической направленности», – говорится в сообщении ФСБ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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