Россияне зажгли тысячи свечей в День памяти и скорби

По всей стране в ночь на 22 июня прошли акции в память о погибших воинах во время Великой Отечественной войны. В московском Александровском саду и на Мамаевом кургане в Волгоградской области россияне возложили цветы к Вечному огню. В Казани и других городах зажгли тысячи «свечей памяти».

На Мамаевом кургане в ночь на 22 июня прошла акция «Завтра была война». Несмотря на дождь мероприятие началось с видеоинсталляции, а потом на фоне светопреставлений прозвучали военно-патриотические композиции. Участники возложили цветы к Вечному огню.

В Александровском саду в Москве в День памяти и скорби также прошло возложение цветов к Вечному огню. «Мы вспоминаем подвиг наших дедов и прадедов, которые воевали в Великую Отечественную войну, многие отдали свою жизнь. Сегодня мы вспоминаем настоящих героев, которые защищали свою Родину», – сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время мероприятия.

Жители Казани зажгли 30 тыс. свечей в рамках акции «Огненные картины войны». Огоньки сложились в портрет Магубы Сыртлановой, жительницы республики, которая стала единственной женщиной Героем Советского Союза, пишут «Известия».

Военнослужащие Центрального военного округа и представители «Народного фронта» привезли на мемориальные комплексы в ЛНР и ДНР частицу Вечного огня, зажженного на могиле неизвестного солдата в Москве. После церемонии передачи Вечного огня российские бойцы зажгли памятные свечи в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти», сообщило Минобороны РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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