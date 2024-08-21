Балицкий объявил о воссоздании Запорожского казачьего войска

Власти Запорожской области решили воссоздать казачье войско. Регистрацию казачьих обществ начнут уже в текущем году, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Подписал указ об утверждении уставов казачьих обществ. Уже в этом году начнется процесс регистрации. Запорожское казачье войско традиционно являлось одним из оплотов российской государственности, хранителем традиционных общественных ценностей и образцом самоотверженного служения Родине», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Балицкий назвал это решение важным этапом в возрождении истинного Запорожского казачества. Он подчеркнул, что казаки с первых дней принимают участие в специальной военной операции, вступают в отряд «БАРС-32» добровольческого батальона имени Судоплатова и стоят на защите Запорожской земли.

Мелитополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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