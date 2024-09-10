В учении «Океан-2024» примут участие более 400 кораблей и подлодок

Военно-Морской Флот приступил к проведению стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», в котором примут участие сотни кораблей, самолетов и десятки тысяч военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Маневры продлятся до 16 сентября. Руководить учением будет главнокомандующий Военно-Морского Флота адмирал Александр Моисеев.

«В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава», – говорится в сообщении.

Основная цель – проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ к управлению разнородными группировками сил, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров.

Отмечается, что к участию в учении «Океан-2024» будут привлекаться оперативные группы от других силовых ведомств и федеральных органов: МВД, МЧС, ФСБ, нацгвардии и ФСО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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