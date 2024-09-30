Путин поздравил Россию с Днем воссоединения с братьями из ЛДНР, Херсонщины и Запорожья

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Праздник отмечается 30 сентября.

Президент назвал судьбоносным событием воссоединение регионов с основной территорией России.

«Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Они дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам», – сказал Путин в видеообращении.

Видео опубликовано на сайте Кремля.

Президент поблагодарил жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей за решительность, за сохранение из поколения в поколение исторической памяти и духовных ценностей, любви к Отечеству.

Он также поблагодарил всех граждан РФ за сплочённость и патриотический настрой. Это дает силы участникам специальной военной операции, чтобы отстаивать рубежи своей страны. А мирным гражданам дает силы для восстановления всем миром освобождённых территорий.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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