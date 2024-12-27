В МЧС обозначили зоны риска стихийных бедствий в 2025 году

В 2025 году несколько регионов России могут оказаться в зоне подтоплений, а другим субъектам грозят природные пожары. Прогноз возможных происшествий на будущий год озвучил глава Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

В настоящее время толщина льда на отдельных участках реки Лена уже выше нормы на 15 см. «Высокие уровни воды прогнозируются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. Риски подтоплений актуальны для Курганской и Тюменской областей из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС», – цитирует министра РБК.

В реках Мурманской области уровень превышает многолетние значения примерно на 1 м. «Это повышает риски подтоплений значительных территорий при активном снеготаянии», – отметил Куренков.

Характер весеннего половодья будет зависеть от температурного режима в декабре-марте, запасов воды в снежном покрове в середине марта, глубины промерзания почвы за зиму, толщины льда на реках, сроков их вскрытия и прочего. В европейской части России, как правило, выше нормы весеннее половодье проходит в Башкирии и Чувашии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Самарской, Оренбургской областях и на всей территории Центрального федерального округа.

Вероятность природных пожаров возрастает в марте и велик риск их возникновения в южных районах Забайкалья, Тувы, Хабаровского и Приморского краев. В последние годы больше пожаров на юге Уральского федерального округа. «Причина этого кроется в климатических изменениях», – заключил Куренков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube