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Вторник, 3 июня 2025, 20:26 мск

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В Херсонской области полностью восстановлено электроснабжение после атаки БпЛА

В Херсонской области полностью восстановлено электроснабжение после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Все районы Херсонской области запитаны. Электроснабжение восстановлено – все абоненты на линии, в том числе социально значимые объекты», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По уточненным данным, в Херсонской области свыше 227 тысяч человек остались без электроснабжения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ.

Геническ, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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