В Херсонской области полностью восстановлено электроснабжение после атаки БпЛА

В Херсонской области полностью восстановлено электроснабжение после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Все районы Херсонской области запитаны. Электроснабжение восстановлено – все абоненты на линии, в том числе социально значимые объекты», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.
По уточненным данным, в Херсонской области свыше 227 тысяч человек остались без электроснабжения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ.
Геническ, Елена Володина
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