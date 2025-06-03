В Запорожской области появился свет

Энергетики восстановили энергоснабжение потребителей Запорожской. Об этом сообщило Минэнерго России.

Ведомство уточнило, что будет координировать работу предприятий электроэнергетики и региональных органов власти для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей Херсонской и Запорожской областей, добавили в министерстве.

Напомним, в ночь на 3 июня ВСУ атаковали Херсонскую и Запорожскую области, в результате чего в регионах произошло аварийное отключение электроэнергии. В Запорожской области было обесточено 457 населенных пунктов с более 600 тыс. абонентов. В Херсонской области без электроснабжения остались более 104 тысяч человек в 150 населенных пунктах.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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