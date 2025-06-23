ВМФ России способны контролировать противника в любой точке Балтийского моря – Минобороны

В Балтийском море ударная группировка ВМФ России при поддержке самолётов Воздушно-космических сил уничтожила отряд боевых кораблей условного противника. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны о ходе учений.

«Согласно плану учения, войска и силы отработали задачи по отражению удара противника по критически важным гражданским и военным объектам РФ на территории Калининградской области с применением современных комплексов ПВО-ПРО», – пояснили в ведомстве.

Для уничтожения корабельной группировки условного противника с побережья Калининградской области и Финского залива были задействованы береговые ракетные комплексы, которые выполнили электронные пуски ракет.

Малые ракетные корабли «Наро-Фоминск», «Зеленый Дол» и «Серпухов» Балтийского флота, являющиеся носителями крылатых ракет «Калибр», отработали нанесение удара высокоточным оружием морского базирования по надводным и береговым объектам условного противника, выполнив электронные ракетные пуски.

Как подчеркнули в Минобороны России, дальность действия ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВМФ, позволяет осуществлять контроль за корабельными группировками условного противника в любой точке Балтийского моря.

Калининград, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube