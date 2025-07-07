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Понедельник, 7 июля 2025, 18:44 мск

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В Удмуртии отменили режим ЧС, связанный с атаками беспилотников

Сегодня на территории Удмуртии отменен режим чрезвычайной ситуации, который ранее был введен в связи с атакой беспилотников на одно из предприятий республики. Об сообщила пресс-служба правительства региона.

Власти уточнили, что в республике продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 27 июня в целях организации защиты от возможных угроз, связанных с атаками БпЛА.

Напомним, 1 июля в результате удара вражеских беспилотников на одно из предприятий Ижевска погибли три человека и 57 – получили ранения.

Сыктывкар, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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