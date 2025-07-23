«Июльский шторм»: ВМФ РФ начал масштабные учения с участием более 150 кораблей

Военно-морской флот России 23 июля приступил к масштабным учениям «Июльский шторм» с участием более 150 боевых кораблей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Учения продлятся до 27 июля.

В тренировке задействованы более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов и 950 единиц военной и специальной техники. В маневрах участвуют свыше 15 тысяч военнослужащих.

В ходе учений планируется проверить готовность группировок сил флотов к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, а также перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.

В море экипажи кораблей отработают развертывание сил в районы боевого предназначения, ведение противолодочных действий, оборону районов базирования и экономической деятельности. Кроме того, в план учений включены отражение атак средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и БПЛА, а также обеспечение безопасности судоходства, нанесение ударов по объектам и корабельным группировкам противника.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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