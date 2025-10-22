Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих», – говорится в сообщении.
Владимир Путин подчеркнул, что речь идет о плановой тренировке. В результате был проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками.
Выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. В частности, российские военные задействовали подвижный грунтовый комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк, подлодку «Брянск», которая запустила баллистическую ракету «Синева» в Баренцевом море, и бомбардировщики Ту-95.
«Все задачи тренировки выполнены», – отметили в Кремле.
Москва, Зоя Осколкова
