Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих», – говорится в сообщении.

Владимир Путин подчеркнул, что речь идет о плановой тренировке. В результате был проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками.

Выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. В частности, российские военные задействовали подвижный грунтовый комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк, подлодку «Брянск», которая запустила баллистическую ракету «Синева» в Баренцевом море, и бомбардировщики Ту-95.

«Все задачи тренировки выполнены», – отметили в Кремле.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube