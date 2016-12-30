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Наука

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Публикации за 30.12.16

Исследователей Марса поселят в бубликах из бетона и льда

Исследователей Марса поселят в бубликах из бетона и льда

В NASA предложили поселить исследователей и колонизаторов Марса в ледяных домах, похожих на бублики.

Как сообщает Indicator.ru, эксперты NASA из Исследовательского центра Лэнгли предложили новый проект жилья для будущих колонизаторов Красной планеты.

Дом, разработанный для будущих колонизаторов, похож на бетонный бублик, покрытый слоем льда. Дополнительным преимуществом является то, что в ней используются марсианские материалы, а не привезенные с Земли, в том числе бетон. Вода, покрывающая здание, хорошо защищает от космических лучей. У проекта есть и некоторые технологические недостатки: на заполнение марсианской водой внешнего слоя потребуется около 400 дней. Однако роботы могли бы надуть убежище и закрыть его водой еще до прибытия астронавтов на планету.

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