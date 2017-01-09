К Земле движутся сразу две кометы

Публикации за 09.01.17

Астрономы обнаружили две кометы, которые направляются к Земле. Космические тела удалось обнаружить при помощи орбитального телескопа в рамках проекта NEOWISE.

В НАСА сообщают, что первое космическое тело получило название C/2016 U1. Траектория его полета не выйдет за границы орбиты Меркурия. Расчёты демонстрируют, что уже в ближайшие дни, 14 января, комета пройдёт ближайшее расстояние к Земле.

Второй объект получил название 2016 WF9. Эта комета с большой вероятностью беспылевая, то есть не имеет хвоста. Впрочем, исследователи не исключают, что космический странник является астероидом. Этот объект приблизится к Земле на 51 млн километр 25 февраля 2017 года и даже пересечет земную орбиту. Впрочем, утверждают ученые, никакой угрозы для нашей планеты они не несут.

Отметим, что NEOWISE – миссия по исследованию космоса, предполагающая обзор пространства Солнечной системы с помощью инфракрасного сканирования. Миссия стартовала в 2009 году. С того времени телескопу удалось зафиксировать не менее 35 тыс. астероидов и 19 комет.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.01.17

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