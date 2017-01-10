Земля разминулась с астероидом, размером с многоэтажку / Его взрыв в десятки раз превзошел бы по мощности бомбу в Хиросиме

Публикации за 10.01.17

Вчера, 9 января, с Землей разминулся достаточно крупный астероид, размером с многоэтажный дом. Об этом сообщает портал Business Insider. Размеры астероида лежали в пределах от 15 до 34 метров, он двигался со скоростью 16 км/с. Астероид прошел мимо нашей планеты в пределах половины расстояния от Луны до Земли. Его обнаружили астрономы Аризонского университета, которые нарекли его 2017 AG13.

Астрономы из Университета Пердью рассчитали, что в случае столкновения с Землей космический странник вызвал бы взрыв, в десятки раз превышающий по мощности взрыв атомной бомбы в Хиросиме. Однако, если бы он взорвался на расстоянии около 16 км от поверхности Земли, серьезных разрушений удалось бы избежать. Как отмечают эксперты из Пердью, подобные столкновения случаются раз в 150 лет.

Компания Slooh, занимающаяся трансляциями из космоса, сообщает, что этот астероид по размерам был сопоставим с упавшим вблизи Челябинска в 2013 году космическим странником. Как пишет «Газета.ру», только на протяжении января ожидается прохождение мимо Земли 38 подобных астероидов.

Москва, Иван Гридин

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