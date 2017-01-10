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Наука

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Публикации за 10.01.17

Ученые разгадали еще одну загадку ВИЧ

Ученые разгадали еще одну загадку ВИЧ

Ученые Оксфордского университета приоткрыли еще одну завесу тайн вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Как оказалось, ретровирусы, в том числе «предок» ВИЧ зародились примерно на 350 млн лет раньше, чем было принято считать, пишет журнал .

«Согласно нашим филогенетическим анализам (установлению родственных связей между живыми организмами) ретровирусы зародились еще в начале палеозойской эры 460-550 млн лет назад», – говорится в докладе. Это, в свою очередь, дает основания полагать, что ретровирусы имеют морское происхождение и возникли одновременно, если не раньше, с появлением позвоночных.

Анализ структуры вирусов в ДНК разных животных также позволил ученым понять, что ретровирусы возникли еще до развития адаптивного иммунитета, который позволяет млекопитающим бороться с новыми микробами и вирусами. Более того, как считают исследователи, именно существование ретровирусов помогло «подстегнуть» иммунную систему к развитию в этом направлении.

Исследование также показало, что заражение ретровирусом вело к его изменениям в образе жизни и организме носителя. Например, млекопитающие начали вынашивать детенышей в утробе, благодаря заражению наших предков ретровирусом, который активировал гены, связанные с внутриутробным развитием.

Некоторые виды ос и бабочек смогли «приручить» ретровирусы и научились использовать их в качестве «биооружия».

Ретровирусы – семейство РНК-содержащих вирусов, заражающих преимущественно позвоночных. Наиболее известный и активно изучаемый представитель – ВИЧ.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 10.01.17

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