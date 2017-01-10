Ученые разгадали еще одну загадку ВИЧ

Публикации за 10.01.17

Ученые Оксфордского университета приоткрыли еще одну завесу тайн вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Как оказалось, ретровирусы, в том числе «предок» ВИЧ зародились примерно на 350 млн лет раньше, чем было принято считать, пишет журнал Nature Communications.

«Согласно нашим филогенетическим анализам (установлению родственных связей между живыми организмами) ретровирусы зародились еще в начале палеозойской эры 460-550 млн лет назад», – говорится в докладе. Это, в свою очередь, дает основания полагать, что ретровирусы имеют морское происхождение и возникли одновременно, если не раньше, с появлением позвоночных.

Анализ структуры вирусов в ДНК разных животных также позволил ученым понять, что ретровирусы возникли еще до развития адаптивного иммунитета, который позволяет млекопитающим бороться с новыми микробами и вирусами. Более того, как считают исследователи, именно существование ретровирусов помогло «подстегнуть» иммунную систему к развитию в этом направлении.

Исследование также показало, что заражение ретровирусом вело к его изменениям в образе жизни и организме носителя. Например, млекопитающие начали вынашивать детенышей в утробе, благодаря заражению наших предков ретровирусом, который активировал гены, связанные с внутриутробным развитием.

Некоторые виды ос и бабочек смогли «приручить» ретровирусы и научились использовать их в качестве «биооружия».

Ретровирусы – семейство РНК-содержащих вирусов, заражающих преимущественно позвоночных. Наиболее известный и активно изучаемый представитель – ВИЧ.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 10.01.17

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