Ученые нашли способ открыть тайны Вселенной

Публикации за 11.01.17

Секрет эволюции Вселенной, рождения и смерти звезд, таит в себе световой ореол, который словно облако окружает старейшие галактики. Группа ученых из Великобритании, Германии, Португалии и Нидерландов с помощью одного из мощнейших телескопов «Исаак Ньютон» практически смогли разгадать тайну космического «нимба», пишет журнал MNRAS.

Главный вопрос заключался в том, почему излучение даже самых ярких звезд не доминирует в свете далеких галактик, где новые звезды рождались в сотни и тысячи раз быстрее, чем в Млечном Пути.

В результате проведенного исследования, во время которого группа ученых изучила свойства излучения, исходящего от тысячи самых далеких галактик, удаленных от Земли на 11 миллиардов световых лет, оказалось, что 94,5% ультрафиолетового излучения не могло выйти за пределы ядер галактик из-за облака нейтрального водорода, окружавшего их.

Таким образом, с помощью новой методики, которая позволила астрономам оценить реальную долю лаймановского излучения в свечении галактик, удалось выяснить, что лаймановские фотоны – высокоэнергичные частицы света, которые излучает водород, находящиеся находятся в недрах звезд, перескакивали от одной молекулы к другой, пока они не попадали в открытый космос. Поэтому яркий ультрафиолетовый свет звезд рассеивался, образуя своеобразный световой ореол, окружающий галактику.

По словам ученых, дальнейшее изучение лаймановского излучения поможет установить новые свойства галактик и приблизиться к загадке тайн зарождения Вселенной.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.01.17

Ученые разгадали еще одну загадку ВИЧ. / Земля разминулась с астероидом, размером с многоэтажку. Его взрыв в десятки раз превзошел бы по мощности бомбу в Хиросиме. / Российские ученые создали метаматериал для производства боевых машин-«невидимок». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»