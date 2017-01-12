Луна оказалась древнее, чем считалось ранее

Публикации за 12.01.17

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что Луна на самом деле почти на 100 млн лет старше, чем принято было считать ранее. Согласно докладу, опубликованному на сайте университета, возраст Луны на самом деле составляет как минимум 4,51 млрд лет.

Возраст Луны годами вызывал споры в ученой среде, и вот сейчас, с помощью анализа минералов, которые были собраны во время американской экспедиции «Аполлон-14» на Луну в 1971 году, в этом вопросе удалось расставить точки над «i». «Пришло время узнать настоящий возраст Луны и мы это сделали. Мы наконец установили минимальную границу значения ее возраста», – сказала руководитель исследования, геохимик Мелани Барбони.

По ее словами, сложность определения возраста Луны состояла в том, что большинство имеющихся образцов лунного грунта содержало в себе фрагменты других пород, поэтому предыдущие данные о возрасте Луны, были скорее данными о других событиях, происходивших в Солнечной системе, но о не рождении Луны.

Однако сейчас ученым удалось приоткрыть завесу тайны, изучив 8 экземпляров минерала Циркон. «Циркон – лучшие часы природы. Этот минерал лучше всех способен хранить в себе свою геологическую историю и тайну своего происхождения», – сказал профессор Кевин Маккиган.

Исследование показало, что циркон впервые появился в лунном океане магмы, которая впоследствии застыла и сформировала мантию и кору Луны.

Напомним, в 2016 году ученые заявили, что Луна образовалась в результате «лобового» столкновения еще юной Земли и «планетарным эмбрионом» Теей и первоначально была в жидкой форме, затвердев позже.

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