Деградация человечества: высокий уровень интеллекта ведет к вымиранию

Публикации за 17.01.17

Ученые из Рейкьявика пришли к выводу, что высокий уровень интеллекта и обучаемость человека на генетическим уровне негативно влияет на его способность к продолжению рода. Такие данные были опубликованы в исследовании «deCODE», пишет британская газета The Guardian.

Анализ данных более 100 000 исландцев за почти 65 лет показал, что те, у кого есть генетическая предрасположенность к получению высшего образования, имеют меньше детей, чем с люди с более низким IQ. По мнению ученых, дело не в том, что образованные люди позже начинают строить семью, так как даже те то, кто на какое-то время откладывает учебу, чтобы обзавестись потомством, все равно имеют меньше детей.

«Дело не в том, что хорошее образование или возможность карьерного роста мешают завести больше детей. Если вы имеете генетическую предрасположенность к обучению, то вы также генетически предрасположены к тому, чтобы иметь меньше детей», – отметил руководитель исследования Кари Стефансон.

Ученый обратил внимание, что эта тенденция имеет уже вековую историю. В среднем за десятилетие показатели IQ человечества снижаются на 0,04 %, и это может иметь серьезные негативные последствия.

«Кумулятивный эффект этого процесса может иметь огромное влияние на генетическую предрасположенность человека к обучаемости. Если этот процесс не будет остановлен, это повлечет глубинные изменения в уровне образования нашего общества», – считает Стефансон.

По его словам, уже сегодня количество людей с людей с комбинациями большого числа «умных» генов снизилась по сравнению с 1990 годом.

В то же время ученый отметил, что это процесс нельзя назвать необратимым: после социально-экономических преобразований в 20 веке средние показатели IQ увеличились на 14% за период с 1932 по 1978 годы.

Часть ученых выразила скептическое отношение к результатам этого исследования. Среди слабых сторон эксперты отметили то, что в экспериментальной выборке участвовали только жители Исландии.

Профессор социологии Оксфордского университета Мелинда Милс обратила внимание, что в настоящее время существует большое количество исследований, согласно выводам которых человечество деградирует, однако они носят крайне неубедительный характер. «Образование, которое мы получаем, то, скольких детей мы заводим и когда, определяется социальными и экологическими условиями. Генетическое влияние переоценено. В течение долгих лет образование становилось все более доступным, и теперь у женщин есть на три или четыре года больше времени, чтобы выучиться, чем, например, было в 1910 году», – считает Милс.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.01.17

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