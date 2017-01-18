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Наука

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Публикации за 18.01.17

Японские геологи отправились изучать затонувший восьмой континент

Японские геологи отправились изучать затонувший восьмой континент

Японское агентство геолого-морских наук и технологий отправило экспедицию для изучения южной затонувшей части древнего сверхматерика Гондвана, от которой сегодня остались лишь когда-то высокогорные части в виде Новой Зеландии и окрестных островов.

Как сообщает BFM.ru, японские геологи будут заниматься сверхглубинным бурением с помощью оборудования уникального исследовательского судна «Тикю» («Земля»), предназначенного для работ на морском дне. Судно в 2014 году установило мировой рекорд, пробурив в дне Тихого океана скважину глубиной 3058 метров.

Предметом исследования станут части затонувшей 23 миллиона лет назад суши, которые сейчас находятся на глубине примерно километра. Новая Зеландия и окружающие острова занимают около 5-7% площади исчезнувшей части Гондваны. Буровые работы призваны более точно обозначить размеры затонувшей территории, прояснить причины ее погружения и его темпы.

Многие исследователи считают Новую Зеландию остатками погруженного в океан восьмого континента – Зеландии. В палеозойскую эру Зеландия входила в гондванскую часть Пангеи; 251 млн лет назад она отделилась от неё в составе объединённой Австрало-Зеландии; 65 млн лет назад Зеландия отделилась от Австралии, затонула 23 млн лет назад.

Предположительно континентальная кора Зеландии по размеру составляет половину Австралии и примерно равна Индии.

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