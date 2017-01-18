Киберпсихология: смайлы раскрывают характер человека

Публикации за 18.01.17

Эмодзи и смайлы могут считаться полноценными аналогами эмоций и жестов человека. Как считают британские ученые, для изучения особенностей ставшего популярным общения в Сети в цифровую эпоху нужно создать новую научную дисциплину – киберпсихологию, говорится в статье в журнале Trends in Cognitive Sciences.

Поскольку он-лайн общение стало неотъемлемой частью нашей жизни, нужно получить более глубокие знания о факторах, которые лежат в основе сетевого взаимодействия, уверены ученые. Благодаря тому, что диалоги в интернете записываются, есть возможность проанализировать особенности этого вида коммуникации.

Впервые «смайлы» начали использоваться в 1980-ых в виде знаков «:–)», изображающих улыбку. В 1990-х появились «эмодзи» – графические образы-значки, изображающие основные эмоции, адаптированные для мобильных телефонов, и сейчас распространились по всему миру – около 92% пользователей интернета в он-лайн сетях использует их.

Исследования показали, что использование смайлов позволяет упростить общение с партнером. Пользователи прекрасно осознают, что эти символы позволяют им уменьшить неоднозначность их слов и предают эмоциональную окраску сообщениям, которые без пояснения предполагаемого тона сообщения могут потерять свою смысловую нагрузку.

Таким образом, в век информационных технологий смайлы помогают людям объяснять основной посыл своих текстовых сообщений.

«Смайлы – это невербальная форма человеческого общения, которая позволяет понять, какие нейронные и коннетивные механизмы задействованы в цифровых коммуникациях», – отметили ученые.

Исследования показали, что по тому, насколько сообщение насыщено смайлами, можно определить, какие области мозга были задействованы в процессе общения.

Как оказалось, что при подобной коммуникации активируются и левое и правое полушарие головного мозга, хотя обычно при вербальных контактах задействуется только левое полушарие. Дальнейшие наблюдения показали, что при он-лайн общении с помощью смайлов в головном мозге человека активны те же области, что и при реальной жестикуляции руками или мимике.

«Мы используем смайлы в качестве виртуальных аналогов наших жестов. Особенности того, как мы жестикулируем «в реальности», часто связаны с особенностями нашего характера. Смайлы, как мы считаем, работают также», – обращают внимание ученые.

Согласно исследованию, основная проблема в использовании смайлов может заключаться в том, что люди часто неправильно их интерпретируют, и их значение меняется в зависимости от контекста и адресата.

Однако ученые уверены, что в связи с широким использованием смайлов и с тем, что с их помощью люди могут объяснить, какие эмоции они сейчас испытывают, изучение этих значков и их функций может носить практический характер. Например, их можно использовать при работе с детьми, которые испытывают трудности с пониманием устной или письменной речи.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 18.01.17

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