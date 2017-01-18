Ученые: сквернословы реже врут

Публикации за 18.01.17

Люди, которые регулярно сквернословят, склонны реже врать. Такие выводы сделала международная группа ученых, в которую вошли психологи из Нидерландов, Великобритании, США и Гонконга. Статья, посвященная исследованию, опубликована в журнале Social Psychological Science, кратко о ней рассказала пресс-служба Кембриджского университета.

В первой части исследования приняли участие 276 респондентов с краудсорсинговой площадки Amazon Mechanical Turk. Им было предложено перечислить ругательства из их активного словарного запаса, а также причины употребления грубых слов и выражений. После этого специалисты проанализировали честность участников с помощью модифицированной шкалы лжи Айзенка. Она включает в себя 12 вопросов, таких как, например, «все ли ваши привычки хорошие» или «всегда ли вы держите свои обещания, даже если это принесет вам неудобства». Положительные ответы на них считаются ложными, и по их количеству можно определить склонность человека к вранью.

Затем, во второй части работы исследователи изучили поведение около 74 тысяч англоязычных пользователей Facebook, оценивая объем используемых ими грубых слов в соцсети. Их честность анализировалась при помощи разработанного еще в 2003 году подхода. Согласно ему, лжецы редко используют местоимения первого и третьего лица, слова «но» и «исключить», а также склонны к употреблению глаголов движения и таких слов, как «беспокоюсь» или «опасаюсь».

Обработав полученные данные, исследователи пришли к выводу, что те, кто часто использует «крепкое словцо», более честны. Между тем, исследование не содержит выводов, указывающих на причинно-следственные взаимосвязи. Кроме того, по мнению ученых, люди могут использовать ложь, чтобы казаться более привлекательными для окружающих, поэтому склонность говорить правду не означает, что человек избегает аморального поведения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.01.17

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