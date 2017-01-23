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Наука

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Публикации за 23.01.17

Рособрнадзор отобрал лицензии у вузов в Нижневартовске и Курске
Фото: ИМПЭ имени А.С. Грибоедова

Рособрнадзор отобрал лицензии у вузов в Нижневартовске и Курске

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила лицензий два высших учебных заведения. По результатам проведенных проверок информации, содержащейся в уведомлении об устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии полностью лишены государственной аккредитации: ОЧУ ВО «Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» в Нижневартовске.

Кроме того, по результатам проведенных проверок информации, содержащейся в уведомлении об устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии лишены государственной аккредитации: ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»: по специальностям «Экономика и управление» (бакалавриат и магистратура) (38.00.00), «Юриспруденция» (бакалавриат) (40.00.00).

Отметим, что лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Нижневартовск – Курск, Иван Гридин

Нижневартовск – Курск. Другие новости 23.01.17

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