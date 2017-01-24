Российские метеориты «опровергли» миф о составе Солнечной системы

Публикации за 24.01.17

Представление о неизменном химическом составе небесных тел в Солнечной системе оказалось мифом. К такому выводу пришли исследователи из Лундского университета (Швеция). Они изучили 43 космических объекта, упавших на Землю 470 миллионов лет назад и обнаруженных на территории России. Статья с выводами ученых опубликована в журнале Nature.

В основу исследования легло открытие, сделанное в 2016 году геологом Биргером Шмитцем. Он обнаружил в одном из карьеров Швеции метеорит, который получил название Österplana 065. Ученый охарактеризовал обнаруженное небесное тело как «вымершее» из-за его уникального химического состава, не встречавшегося ранее при изучении других метеоритов. Кроме того, удалось установить, что объект упал на Землю в ордовикский период (485-443 млн лет назад). Это навело геолога на мысль, что древние метеориты были совершенно другими по составу.

Исследователи, работавшие в лаборатории астрогеобиологии в Лунде, проанализировали отложения на морском дне у северо-восточных берегов России. С помощью кислот ученые растворили несколько тонн осадочных пород, чтобы найти зерна оксида хрома, попавшие на Землю в составе метеоритов, пишет «Лента.ру». Чтобы выяснить, к какому типу относились связанные с зернами космические тела, геологи провели химический и изотопный анализ.

Оказалось, что древние метеориты действительно сильно отличались от современных. Ученые полагают, это указывает на то, что около 500 млн лет назад в Солнечной системе произошло событие, которое повлияло на химический состав космических объектов. Однако что именно это было, пока можно только гадать.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.01.17

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