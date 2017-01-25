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Наука

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Публикации за 25.01.17

Ученый: Все люди являются инопланетянами

Ученый: Все люди являются инопланетянами

Жизнь на Земле зародилась миллиарды лет назад, благодаря пришельцам с Марса. Как считает руководитель Центра астробиологии Колумбийского университета астронома Калеб Шарф, в этой ситуации все люди могут считаться потомками инопланетян.

По его словам, сейчас на Земле можно найти марсианские горные породы, что подтверждает теорию об инопланетном происхождении человечества. «Если эти материалы содержали в себе живые организмы, тогда возможно, мы все – марсиане», – цитирует астробиолога газета .

В доказательство своей теории Шарф также обратил внимание на то, что согласно выводам многих более ранних исследований, жизнь имела больше шансов зародиться в ныне засушливой пустыне, так как в древние времена там имелись необходимые условия, такие как вода и атмосфера.

По одной из версий, органическую жизнь на нашу планету мог также «занести» столкнувшийся с Землей астероид. Шарф признает вероятность того, что жизнь на Марс точно таким же способом могла попасть с Земли. Ученый отметил, что в настоящий момент сложно судить, о том, что все-таки было первоначально. Однако он не ставит под сомнение факт того, что жизнь на Марсе действительно была.

Ученые NАSА не так давно обнаружили странные символы на Марсе, которые подтверждают, что инопланетяне некогда жили на «красной планете». Судя по фотографиям, которые были сделаны спутниками на Марсе, там сохранилось большое число странных объектов, разрушенных городов, древних статуй и даже оружия.

Нью-Йорк, Мария Вяткина

Нью-Йорк. Другие новости 25.01.17

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