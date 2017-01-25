Мимо Земли снова пролетел астероид, который не смогли во время «засечь»

Публикации за 25.01.17

Сегодня утром мимо Земли пролетел астероид размером с автобус. Это уже второй космический объект, появившийся на околоземной орбите за последние три недели, который ученые смогли разглядеть буквально в последний момент, пишет Business Insider.

Как отмечает издание, новый объект, пролетевший мимо Земли, получивший название астероид «2017 BX», был обнаружен несколько дней назад – в пятницу, 20 января. Астероид имел размеры 4x14 метров и прошел в 261 тысячах км от Земли.

Астероид «2017 BX» оказался меньше, чем «2017 AG13», который пролетел по той же траектории 9 января.

Несмотря на то, что оба космических объекта были слишком малы, чтобы причинить серьезный вред нашей планете и, скорее всего, сгорели бы еще во внешних слоях атмосферы, то, что их обнаружили так поздно, показывает, как ученые «слепы» и к другим околоземным объектам.

Не так давно американское аэрокосмическое агентство NASA планировало профинансировать создание телескопа, который бы позволил увидеть до 90% всех опасных для планеты объектов, однако позже отказалось от этой идеи, напоминает издание.

Москва, Мария Вяткина

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