Японцы успешно вырастили орган мыши в теле крысы / Мышь-диабетик после пересадки пошла на поправку

Публикации за 26.01.17

В Японии группе ученых впервые в мире удалось вырастить здоровый орган из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS) одного животного в теле представителя другого вида, сообщает телеканал NHK. Сообщается, что открытие принадлежит сотрудникам Токийского университета.

Они вырастили поджелудочную железу из iPS-клеток мыши в теле крысы. После этого ученые пересадили панкреатический островок, влияющий на синхронизацию высвобождения инсулина, больному диабетом грызуну. В результате специалисты отметили улучшение ряда показателей, в частности регуляции уровня глюкозы в крови.

По мнению исследователей, успех эксперимента открывает огромные возможности для выращивания органов человека в телах различных животных. Однако, по мнению руководителя исследовательской группы, профессора Хиромицу Накаути, для этого «необходимо разрешить ряд этических вопросов и добиться понимания со стороны людей».

Как напоминает РИА «Новости», в 2006 году профессор университета Киото Синъя Яманака впервые в мире получил стволовую клетку из обычной клетки кожи человека. Его открытие получило название индуцированных плюрипотентных (многофункциональных) стволовых клеток (iPS), они способны формировать клетки различных органов.

Его исследования сделали возможным создавать ткани и органы из клеток самого пациента взамен поврежденных. За это открытие в 2012 году Яманака получил Нобелевскую премию. За десять лет ученые научились «создавать» клетки различных органов. Впрочем, существуют и риски. В частности, главной проблемой, тормозящей использование iPS-клеток в медицине, по-прежнему остается высокий риск развития онкологии.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 26.01.17

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