Ученые нашли воду и метан на ближайшем «близнеце» Земли

Публикации за 26.01.17

Планетологам впервые удалось получить данные о химическом составе атмосферы одного из ближайших двойников Земли и Венеры – планеты GJ 1132b в созвездии Паруса. Исследователи уверены, что она содержит воду и метан, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal. «Мы показали, что в космосе существует планета размером с Землю, обладающая густой и стабильной атмосферой. Это первый шаг на пути изучения того, может ли та или иная экзопланета поддерживать внеземную жизнь», – заявил Джон Саутворт (John Southworth) из университета Кила (Великобритания).

Планету GJ 1132b, первый известный и самый близкий аналог Венеры за пределами Солнечной системы, открыл в середине 2015 года известный планетолог Дэвид Шарбонно, который при помощи автоматизированного телескопа MEarth следил за тусклыми красными карликами в попытке найти планеты в их окрестностях, напоминает РИА «Новости».

Красные карлики наиболее широко распространенный тип звезд во вселенной. больше всего распространены во Вселенной, а период их жизни в десятки и сотни раз превышает солнечный. Эти факты делают их весьма вероятными кандидатами на роль колыбели внеземной жизни. Так называемая зона жизни – «бублик» орбит, где вода может присутствовать в жидком виде, – расположена очень близко к красным карликам, что облегчает поиск планет в ней.

По словам Саутворта, не все планеты в пределах «зоны жизни» будут аналогами Земли – вполне возможно, что экзопланеты у ее внутреннего края будут напоминать Венеру с ее сверхгорячей атмосферой, заполненной серной кислотой и углекислым газом. Понять, какой именно вариант верен, практически невозможно, не зная состава атмосферы такой планеты. Саутворт совместно с коллегами сделали первый шаг к решению этой проблемы, получив с помощью телескопов Европейской южной обсерватории в Чили первые подробные данные по толщине и составу атмосферы GJ 1132b.

Для исследования атмосферы «второй Венеры» ученые провели спектральный анализ атмосферы планеты. Во время ее прохождения напротив родного светила. Проследив за девятью проходами GJ 1132b по диску звезды, Саутворт и его команда накопили достаточный объем данных и пришли к выводу, что планета крупнее, чем полагали первооткрыватели. Ее радиус приблизительно в 1,4 раза больше, чем у Земли, а по массе она примерно в 1,6 раза превосходит и нашу планету. Атмосфера довольно густая и мощная – она протянулась примерно на 600 километров над поверхностью планеты.

Замеры показали, что атмосфера GJ 1132b в больших количествах содержит воду и метан. Более того, ее поверхность, судя по низкой плотности, вероятно, покрыта довольно толстым слоем воды – или же ее недра должны состоять почти целиком из кремниевых горных пород (что крайне маловероятно). Температура на поверхности планеты оказалась выше, чем предсказывали Шарбонно и его коллеги, – около 360 градусов Цельсия. Учитывая открытие на планете кислорода, о чем ученые заявили в августе 2016 года, сейчас очень сложно говорить о том, чем же является эта планета – аналогом Венеры или «парниковой» Земли.

Более детальные сведения о составе атмосферы и облике GJ 1132b, как отмечают планетологи, сегодня получить невозможно – для этого требуются более мощные спектрографы и телескопы. Как полагают исследователи, телескоп «Джеймс Уэбб», который НАСА планирует запустить в 2018 году, сможет изучить атмосферу GJ 1132b и других близлежащих планет.

Москва, Иван Гридин

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