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Наука

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Публикации за 26.01.17

Грибы помогают мозгу восстанавливать нервные клетки / И снижать риск развития болезни Альцгеймера
Фото: zastavki.com

Грибы помогают мозгу восстанавливать нервные клетки И снижать риск развития болезни Альцгеймера

Некоторые съедобные и лекарственные грибы содержат биоактивные компоненты, способствующие усиленному росту нейронов в мозге и защищать от нейротоксичных факторов, а также воспалений. Ученые считают, что обнаруженный эффект потенциально может снижать риск развития болезни Альцгеймера. К таким выводам эксперты из Малайского университета пришли по итогам нового исследования, пишет MedDaily.ru.

Исследование показало, что грибы увеличивали производство так называемого фактора роста нервов (ФРН) – молекулы, связанной с регуляцией роста, поддержанием, размножением и выживанием определенных нервных клеток в головном мозге. Об итогах исследования ученые рассказали на страницах журнала Journal of Medicinal Food.

Ранее ученые выяснили, что опасность наступления деменции уменьшают овощи, богатые каротиноидами, например, морковь, капуста кале и сладкий картофель, напоминает РГ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.01.17

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