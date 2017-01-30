Ученые назвали диету, приводящую к каннибализму / Эксперимент подтвержден на хомяках

Публикации за 30.01.17

Простая и с виду безвредная диета превратила хомяков в каннибалов – пожирателей собственного потомства, пишет The Guardian. Издание пишет, что ученые Страсбургского университета в ходе исследования пронаблюдали необычайно агрессивное поведение грызунов. Изначальной целью научной работы было стремление выяснить, почему в на территории Западной Европы обыкновенный хомяк (Cricetus Cricetus) оказался под угрозой вымирания.

Ученые сделали вывод, что виной тому – рацион грызунов. Раньше он был разнообразным: в него входили зерна, коренья и насекомые. Однако из-за активной сельскохозяйственной деятельности человека во многих регионах рацион стал однообразным и состоящим по большей части из кукурузы.

По словам исследователей подобная «диета» вызывает нехватку витамина B3. Например, у людей дефицит B3 приводит к пеллагре – заболеванию, которое возникает из-за длительного неполноценного питания и называется «болезнью трех Д» (диарея, дерматит, деменция). Были случаи, когда нехватка витамина доводила людей до убийств, самоубийств и каннибализма.

В ходе эксперимента выяснилось, что пожирать детенышей склонны хомяки, которые сидят на «кукурузной диете», передает РИА «Новости» Однако когда в их рацион добавили витамин B3, грызуны отказались от такого поведения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.01.17

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