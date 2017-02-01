Астроном: Солнце и Луна уничтожат Землю

Столкновение Луны и Земли возможно в перспективе 65 млрд лет. С таким прогнозом выступил американский астроном Джейсон Барнс из Университета Айдахо. По его оценке, такая перспектива очень вероятна, если до этого времени Солнце не превратится в красного гиганта и не уничтожит всю свою планетарную систему, пишет Forbes.
Причиной падения Луны может стать замедление ее вращения вокруг своей оси до 47 суток (сейчас этот период оставляет 27 дней), и отрыв от Земли, от которой сейчас спутник удаляется со скоростью 3,8 см в год. В этом случае в перспективе возможен спин-орбитальный резонанс, который может привести к катастрофическим для планеты последствиям.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 31.01.17
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