Астроном: Солнце и Луна уничтожат Землю

Публикации за 01.02.17

Столкновение Луны и Земли возможно в перспективе 65 млрд лет. С таким прогнозом выступил американский астроном Джейсон Барнс из Университета Айдахо. По его оценке, такая перспектива очень вероятна, если до этого времени Солнце не превратится в красного гиганта и не уничтожит всю свою планетарную систему, пишет Forbes.

Причиной падения Луны может стать замедление ее вращения вокруг своей оси до 47 суток (сейчас этот период оставляет 27 дней), и отрыв от Земли, от которой сейчас спутник удаляется со скоростью 3,8 см в год. В этом случае в перспективе возможен спин-орбитальный резонанс, который может привести к катастрофическим для планеты последствиям.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.01.17

Физики признали Вселенную голографической иллюзией. / Орбитальный терроризм. Ученые-астрономы рассказали об угрозе XXI века (ВИДЕО). / Древнейший прародитель человека был «зубастиком» (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»