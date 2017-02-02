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Наука

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Публикации за 02.02.17

Прогноз: К 2050 году Солнце спровоцирует на Земле энергетический коллапс

Прогноз: К 2050 году Солнце спровоцирует на Земле энергетический коллапс

К 2050 году солнечная активность критически уменьшится, в результате чего человечество станет более уязвимым для радиации и станет возможным коллапс энергетических систем планеты. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Реддинга, сообщается на вуза.

«Магнитная активность Солнца предсказуема, но есть свидетельства того, что эта активность быстро уменьшается», – отметил представитель отдела метеорологии Реддингского университета, доктор Меттью Оуэнс, который возглавляет группу исследователей. Он обратил внимание, что последний раз такое явление наблюдалось примерно три столетия назад и получило название «минимум Маундера».

По мнению ученых, замедление солнечной активности может повлечь за собой уменьшение гелиосферы – «пузыря», который окружает Солнечную систему и защищает Землю от пагубного воздействия от космической радиации, вызывающей рак. При этом исследователи отмечают, что гелиосфера заметно уменьшается с 1950-го года.

Ученые также обратили внимание на то, что магнитное поле Земли все же способно отклонять вредоносные излучения, однако ближе к Южному и Северному полюсу оно ослабевает, что делает эти участки уязвимыми.

«По мере того как Солнце будет становиться все менее активным, солнечные пятна и коронарные выбросы будут менее частными, однако если в какой-то момент эти выбросы снова попадут на Землю, это может спровоцировать коллапс энергетических систем планеты, от которых так зависит общество», – пишет ресурс.

Кроме того, как прогнозируют ученые, из-за снижения активности солнечного ветра такое красивое космическое явление как Северное сияние станет чрезвычайно редким. Так, уже к середине века «магии Северного сияния» может лишиться Англия. Наблюдать за «авророй» можно будет только на высоких широтах.

Рединг, Мария Вяткина

Рединг. Другие новости 02.02.17

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