NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Наука

■■■■■■■■■

Публикации за 07.02.17

Индекс счастья россиян поднялся на 1 пункт / Европейцы оказались более несчастными
Фото: wallpapers.99px.ru

Индекс счастья россиян поднялся на 1 пункт Европейцы оказались более несчастными

По итогам 2016 года счастливыми себя назвали 56% россиян, а несчастными – только 5% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами Gallup International/WIN и исследовательского холдинга «Ромир».

Треть граждан страны (33%) не считают себя ни счастливыми, ни несчастными. При этом индекс счастья россиян за год подрос на один пункт и составил 51 п.п., но все равно остается ниже среднемирового показателя в 59 п.п. Впрочем, точная методика расчета индексов не была опубликована.

«В 2013 году значение индекса личного счастья для России равнялось всего 24 п.п. Кризисные настроения начали уже тогда проявляться и в стиле потребления, и даже в личных мироощущениях наших соотечественников. Сегодня же Россия в вопросе личного счастья своих граждан выглядит куда убедительнее, чем многие дальние и ближние соседи», – отмечают авторы исследования.

Опрос проводился в 69 странах мира. Примечательно, что индексы счастья у жителей развитых стран Западной Европы и G7 ниже среднего, передает РБК. Финансовое благополучие сделало счастливыми только исландцев (70 п.п). Счастливее всех оказались граждане развивающихся азиатских и латиноамериканских стран, подчеркивают социологи. Так, в Колумбии индекс счастья выше 80 п.п..

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.02.17

Ученые разработали метод выявления рака поджелудочной железы на ранней стадии. / Гель для мужской контрацепции прошел успешные испытания на макаках. / ФАС поддержала запрет на рекламу гомеопатии. «Это правильно, выверено и давно ожидаемо».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter