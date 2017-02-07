Индекс счастья россиян поднялся на 1 пункт / Европейцы оказались более несчастными

Публикации за 07.02.17

По итогам 2016 года счастливыми себя назвали 56% россиян, а несчастными – только 5% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами Gallup International/WIN и исследовательского холдинга «Ромир».

Треть граждан страны (33%) не считают себя ни счастливыми, ни несчастными. При этом индекс счастья россиян за год подрос на один пункт и составил 51 п.п., но все равно остается ниже среднемирового показателя в 59 п.п. Впрочем, точная методика расчета индексов не была опубликована.

«В 2013 году значение индекса личного счастья для России равнялось всего 24 п.п. Кризисные настроения начали уже тогда проявляться и в стиле потребления, и даже в личных мироощущениях наших соотечественников. Сегодня же Россия в вопросе личного счастья своих граждан выглядит куда убедительнее, чем многие дальние и ближние соседи», – отмечают авторы исследования.

Опрос проводился в 69 странах мира. Примечательно, что индексы счастья у жителей развитых стран Западной Европы и G7 ниже среднего, передает РБК. Финансовое благополучие сделало счастливыми только исландцев (70 п.п). Счастливее всех оказались граждане развивающихся азиатских и латиноамериканских стран, подчеркивают социологи. Так, в Колумбии индекс счастья выше 80 п.п..

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.02.17

Ученые разработали метод выявления рака поджелудочной железы на ранней стадии. / Гель для мужской контрацепции прошел успешные испытания на макаках. / ФАС поддержала запрет на рекламу гомеопатии. «Это правильно, выверено и давно ожидаемо». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»