Путин вручил премии выдающимся молодым ученым России

Публикации за 08.02.17

В День российской науки президент России Владимир Путин вручил в Кремле премии главы государства в области науки и инноваций для молодых учёных за 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лауреатами премии по итогам минувшего года стали исследователи, работающие в областях физики, математики и медицины. Так, учёные НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Блау, Елена Лущевская и Станислав Пославский награждены премией за исследования кварк-глюонной плазмы с использованием мегаустановок и создание основ новой высокопроизводительной системы компьютерной алгебры, ориентированной на проведение расчётов в области физики высоких энергий.

За решение фундаментальных задач теории изгибаемых многогранников, создающее основы для развития робототехники, отмечен ведущий научный сотрудник Математического института имени Стеклова РАН Александр Гайфуллин.

Не остались бузе премий и исследователи Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Алексей Дмитриев и Анна Кудрявцева. Они были удостоены премии за расшифровку новых механизмов, лежащих в основе возникновения и развития специфического метаболизма злокачественных эпителиальных опухолей.

Кроме того, премия была присуждена доктору физико-математических наук, младшему научному сотруднику Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН Илье Романченко за разработку гиромагнитных генераторов сверхмощных радиоимпульсов, способствующих защите от террористических угроз и развитию биомедицинских технологий.

Отметим, что президентские премии молодым ученым учреждены в 2008 году и присуждаются за результаты научных исследований, вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.02.17

Ученые вычислили дату кислородной катастрофы на Земле. / Астрономы обнаружили планету-алмаз, предрекшую судьбу Солнца. / УрФУ получил грант в 160 миллионов рублей на изготовление титановых имплантов (ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»