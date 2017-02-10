Генетики: большинство россиян являются родственниками

Публикации за 10.02.17

Генетики пришли к выводу, что около 80% россиян приходятся родственниками друг другу. В исследовании ДНК приняли участие 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет из разных городов страны от Москвы до Владивостока.

ДНК-тест, который также выявляет происхождение по отцовской и материнской линиям и определяет этническую принадлежность человека, провели ученые медико-генетического центра Genotek. В результате исследователи нашли у 1299 участников родственные связи от пятого до десятого поколения, у 549 человек – четвертого, 39 и 27 – третьего и второго поколений соответственно, пишут «Известия».

На основании проведенного исследования, считают генетики, можно сделать вывод, что в восьми случаях из десяти выявляются генетические связи от первого до десятого поколения. При этом шансы найти родственника в своем же городе или в другом конце страны примерно равны.

Отмечается, что пятое-десятое поколения – это очень далекая степень родства, и есть целые села, где большинство жителей состоят в таких родственных связях. Впрочем, есть и поселения, где более близкие связи, это характерно для изолированных народностей Якутии и Бурятии.

Между тем, некоторые эксперты считают, что проведенного исследования недостаточно для глобальных научных выводов. Однако россияне действительно имеют большую долю общих генов, например, положительный резус-фактор крови, который имеют большинство граждан РФ, унаследован от татаро-монгол.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.02.17

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